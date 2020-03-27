Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi Son dakika: Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ölümcül salgın ülkemizde 75 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yurt dışında da virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 50'ye yükseldi. Yurt dışında salgından etkilenen Türk vatandaşları hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"8 ÜLKEDE 50 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden Türkiye'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı. Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz" diye konuştu.