: Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

22.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:52

Yunanistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yunanistan tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Sakelaropulu parlamentodaki toplam 266 oyun 261'ini almayı başardı.

3 PARTİ DESTEKLİYORDU

Cumhurbaşkanı olarak Yunanistan tarihine geçen 64 yaşındaki Sakelaropulu'yu, parlamentoda bulunan; Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekliyordu. Sakelaropulu, 15 Ocak'ta ülkenin başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti.

"CAT LADY" OLARAK TANINIYOR

Selanik doğumlu olan, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı, kedileri çok sevdiği için sosyal medyada 'cat lady' olarak tanımlanıyor. Öte yandan Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk Danıştay Başkanı olmasıyla da dikkat çekiyordu.

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