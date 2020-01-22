Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Son dakika: Yunanistan'da bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parlamentoda 261 oy alan Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Yunanistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Yunanistan tarihinde bir ilk gerçekleşti. Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Sakelaropulu parlamentodaki toplam 266 oyun 261'ini almayı başardı.
3 PARTİ DESTEKLİYORDU
Cumhurbaşkanı olarak Yunanistan tarihine geçen 64 yaşındaki Sakelaropulu'yu, parlamentoda bulunan; Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekliyordu. Sakelaropulu, 15 Ocak'ta ülkenin başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilmişti.
"CAT LADY" OLARAK TANINIYOR
Selanik doğumlu olan, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı, kedileri çok sevdiği için sosyal medyada 'cat lady' olarak tanımlanıyor. Öte yandan Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk Danıştay Başkanı olmasıyla da dikkat çekiyordu.