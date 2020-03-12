Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Yunanistan'da 66 yaşındaki bir adam koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu vaka, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün yaşandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında başka sağlık problemleri de olan 66 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden yaşlı adamın ziyaret için gittiği Mısır ve İsrail'den Şubat ayında döndüğü öğrenildi. TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirilmişti. Yunanistan'da şu ana kadar 99 koronavirüs vakası tespit edildi.