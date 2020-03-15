Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Avrupa'da etkisini artıran koronavirüs nedeniyle Yunanistan'a bir kişi daha hayatını kaybetti ve vefat eden sayısı 4'e çıktı.

Türkiye'nin batıda bulunan komşusu Yunanistan'da 53 yaşındaki hasta da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede virüs kaynaklı ölümler 4'e yükseldi. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs bu ülkede etkisini kaybederken Avrupa'da ise her geçen gün etkisini artırarak yayılıyor. Ülkemizde virüs kaynaklı bir can kaybı olmazken komşularımızdan kötü haberler geliyor. YUNANİSTAN'DA BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Komşumuz Yunanistan'da bugüne kadar koronavirüs görülen hasta sayısı 190. Vefat eden sayısı ise bu ölümden önce 3'tü.