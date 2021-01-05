Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
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Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

05.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:47
Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Ocak 2021 günü saat 07.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen 2 can salı içerisindeki toplam 26 göçmeni kurtardı. 

 


Son dakika! Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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