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Son dakika! Yüksekten düşen tersane işçisi, kaldırıldığı hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel
Son dakika! Yüksekten düşen tersane işçisi, kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Tersane Komutanlığı'nda çalırken yüksek bir yerden düştüğü belirtilen Mehmet Ali Sorulmaz (39), hayatını kaybetti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Tersane Komutanlığı'nda çalırken yüksek bir yerden düştüğü belirtilen Mehmet Ali Sorulmaz (39), hayatını kaybetti. Sorulmaz'ın ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde, Gölcük Tersane Komutanlığı kalıp döküm bölümünde meydana geldi. Yüksek bir yerden düştüğü belirtilen 1 çocuk babası Mehmet Ali Sorulmaz için mesai arkadaşı, sağlık ekiplerine haber verdi. Tersaneye gelen sağlık ekibi, yaralanan Mehmet Ali Sorulmaz'ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sorulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Mehmet Ali Sorulmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Son Dakika Haberleri

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