Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

24.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:27

Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. 24 Ocak 2023'e kadar YSK Başkanı olarak görev yapacak olan Akkaya, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine getirildi.

Salt çoğunluk ve gizli oyla yapılan seçimde, 11 aday bulunuyordu.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

ÜYELİK SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu. Danıştay Büyük Genel Kurulunca tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildiler.

SADİ GÜVEN VEDA ÇAYINI İÇTİ

Bu sabah seçim için Yüksek Seçim Kurulu binasına gelen YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarıyla vedalaşarak çay içti. Güven ile gazeteciler arasında sıcak diyaloglar yaşanırken, Güven, basın mensupları ile birlikte özçekim de yaptı.

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