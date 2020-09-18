Yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi
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Yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Antalya'da, sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden 29 yaşındaki Ramazan Harmancı, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

18.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:58

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sera üstüne plastik naylon monte ederken yüksek gerilim hattına temas eden Ramazan Harmancı (29), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K.'ya ait inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

2 SAAT SONRA ASILI KALDIĞI YERDEN İNDİRİLDİ

Harmancı, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ramazan Harmancı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti
Yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Yücel BULUT
Yücel BULUT
DHA Editörü
Haber Yorumları (1)
KEDİ: vah be delikanlım genç yaşta gittin. Seni uyaracak, helal süt emmiş kimse yok muydu orda.
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