Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
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Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı

Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 


Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

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Son Dakika | Yük treni, hemzemin geçitte servis minibüsüne çaptı: 4 ölü, 8 yaralı - Haberler
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