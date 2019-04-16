Son Dakika! YSK, Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verilen Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde Verdiği Mazbatayı İptal Etti!

Yüksek Seçim Kurulu mazbata tartışmalarına ilişkin flaş bir karara imza attı. YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi. Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak.

YSK seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak. Olağanüstü itirazlar sürecinde YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği merkezlerde, seçim yarışını önde bitiren isimlerin mazbataları iptal edilecek. Bu isimler başkanlık görevine devam edemeyecek. YSK'nın İstanbul konusunda olası bir seçim iptali kararı vermesi halinde de aynı durum söz konusu olacak.

KESKİN'DE NE OLMUŞTU?

Keskin'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı. AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu yeniden sayımı reddetti, ancak maddi hata iddiasını düzeltti. AK Parti adayının oyu 1 artarak bin 800 olurken, toplam oy farkı da 6'ya düştü. AK Parti bu sonuca yaptığı itiraz Kırıkkale İl Seçim Kurulu'nca reddedilince YSK'ya başvurdu. YSK bu itirazı kabul ederek, Keskin'de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Keskin'de seçmen 2 Haziran'da sandık başına gidecek.