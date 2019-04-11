YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek. Kararın ardından harekete geçen Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Bu yerlerde seçimin yenilenmesini isteyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar,, belediye başkanı seçilen KHK'li adaylara mazbata verilmemesine ilişkin YSK önünde açıklama yaptı.

HDP'Lİ VEKİL: YSK'YA BAŞVURACAĞIZ

Mithat Sancar, "Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran ilçeleri, Erzurum'un Tekman ilçesi ile Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi belediyeleri ile ilgili karar verildi. Diğer yerlerle ilgili inceleme devam ediyor" dedi. Söz konusu yerlerde seçimin iptal edilmesi için YSK'ya başvuracaklarını kaydeden Sancar, ancak bu şekilde sineye çekebileceklerini ifade etti.

4 BAŞKANA MAZBATA VERİLMEDİ

Van'ın Tuşba, Çatak, Edremit, Çaldıran ve Erzurum'un Tekman, Kars'ın Dağpınar beldesi ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinde kazanan HDP'lilere KHK'yle ihraç edildikleri için mazbataları verilmedi.

"YSK OYUN OYNAMIŞ, TUZAK KURMUŞTUR"

HDP Genel Merkezi de yazılı açıklama ile karara ilişkin açıklama yaptı. HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"KHK'li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla 'tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası' haline gelmiştir. 'Seçilme yeterliliği var' diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. YSK'ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur."