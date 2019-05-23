YSK'nın Gerekçeli Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Şaibeleri Teyit Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında "YSK şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında şunları söyledi;

YSK'NIN GEREKÇELİ KARARI

YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür.

Ülkemiz günbegün ağırlaşan iç ve dış sorun alanlarının çok yönlü baskı ve dayatması altındadır. Türkiye'ye şantaj oklarını yönelten küresel odaklar bir yanda egemenlik haklarımızı diğer yanda da milli ve tarihi kazanımlarımızı tehdit etmektedir. Milli bekamız çok cepheli risk ve tehlikelere maruzdur.

S-400 YORUMU: TÜRKİYE'NİN BOYUN EĞMESİ AMAÇLANMIŞTIR

Türk milletinin varlığını, birliğini ve refahını hedef alan karanlık çevreler, bunların yerli işbirlikçileri ve siyasi uzantıları son zamanlarda tahrik kampanyalarına hız vermişlerdir. Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, 22 Mayıs 2019'da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen; "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.

DERSİM KARARI

Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.

Söz konusu Belediyenin hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı bulunan "Tunceli" ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır.

Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır. Komünist ve bölücü komploya göz yummak, alttan almak, sessiz kalmak feci akıbetlere davetiye çıkaracak, beka düzeyinde tehlikelere kapı aralayacaktır. Hiç kimse aldığı oy ve desteğe güvenmemelidir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetleriyle oynamaya kalkışmamalıdır. Yanlış hesap mutlaka dönecek, namlu ters tepecek, muhatapları elbette mahcup ve millet nezdinde mahkum olacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.