YSK, AK Parti'nin İtirazını Reddetti, "KHK'lılar Oy Kullanabilir" Dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen seçmenlerin oy kullanamayacağına ilişkin itirazıyla ilgili olarak kararını verdi.

Ara karar açıklayan kurul, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine karar verdi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmedi.

AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi.

5 saat süren müzakerelerde AK Parti ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşırken CHP de iddialara ilişkin yanıt verdi. YSK'nın itirazları görüştüğü oturum devam ediyor.

KHK'LI SEÇMEN KARARI

Toplantıdan ara kararlar çıktı. Kurul, AK Parti'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına yönelik itirazını reddetti.

KISITLI SEÇMEN İDDİASI ARAŞTIRILACAK

Ayrıca,AK Parti'nin kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE 5 İDDİA

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

EK DİLEKÇE

AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu.

AK Partinin ardından MHP de YSK'ya başvurarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalini istemişti.

OY FARKI 13 BİN 729

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım ise 4 mily