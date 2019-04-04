YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, devam eden itiraz sayımıyla ilgili açıklama yaptı. Güven, "Süreç devam ediyor, olağanüstü bir şey olursa açıklama yaparım" diye konuştu.

YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah binaya girişinde Sadi Güven'den, özellikle İstanbul ve Ankara'da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Basın mensuplarının sorularını almayan YSK Başkanı Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" diyerek binaya girdi.

DÜN DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sadi Güven, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana intikal eden bilgiye göre, geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur."

İSTANBUL'DA 19 İLÇEDE YENİ SAYIM

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapıldı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi'nde ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi.