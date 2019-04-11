YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine yönelik itirazı görüşmeye başladı. AK Parti, Büyükçekmece'de seçimin iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu.
YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazını görüşmeye başladı. AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.
KARARIN AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor. Akşam saatlerine doğru kararın çıkması bekleniyor.