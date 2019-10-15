Son Dakika: YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var

15.10.2019 18:24

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

ISI GÜDÜMLÜ FÜZELERLE SALDIRDILAR

Ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Sacu Nehri civarındaki köylerden, askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin Mirze, Tel Ali ve Şuayip köylerini ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla hedef aldı.Terör saldırılarında, 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

AZEZ'E DE SALDIRDILAR

Azez ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 4 topçu saldırısında ise 2 sivil yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine, dün gece düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralanmıştı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARDA 20 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden sınır ilçelerimize yaptığı saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetmişti.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim Çarşamba günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedefleri imha edilmişti.

Kaynak: AA