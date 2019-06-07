Son dakika! Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın programı TRT'de olacak
Son dakika! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Milleti İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayın programı TRT ekranlarında olacak.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak.
GÜNÜ VE SAATİ PAZARTESİ BELLİ OLACAK
Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.
TEK MODERATÖR YÖNETECEK
Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.
BİNALİ YILDIRIM: KESİN OLACAK
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.
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