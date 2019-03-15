Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi.Saldırı sonucunda 40 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği" dedi.