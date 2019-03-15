Son Dakika! Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi
Son dakika! Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.Saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.
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