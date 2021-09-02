Son Dakika: Yeni eğitim yılında ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak

Son dakika: 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini de açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.