Son Dakika: Yeni eğitim yılında ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak
Son dakika: 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim yılı tatil takvimini de açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.
Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.
İLK ARA TATİL 15-19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA
Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı tatillerini açıkladı. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.
KARNELER 17 HAZİRAN'DA VERİLECEK
2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.