Son dakika yaşam: İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanları ve polislere aşure ikramı
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Son dakika yaşam: İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanları ve polislere aşure ikramı

Son dakika yaşam: İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanları ve polislere aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... İzmit Belediyesi, ilçedeki sağlık çalışanları ve polis memurlarına aşure ikramında bulundu.

İzmit Belediyesi, ilçedeki sağlık çalışanları ve polis memurlarına aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı sebebiyle İzmit'tin farklı noktalarında vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştiren İzmit Belediyesi, sağlık çalışanları ve polisleri de unutmadı. İzmit'teki polis merkezleri ve hastanelere giden İzmit Belediyesi, polis ekipleri ve sağlık çalışanlarına bin 200 adet aşure ikram etti. - KOCAELİ

Son dakika yaşam: İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanları ve polislere aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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