Son dakika... Yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü
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Son dakika... Yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü

Son dakika haberi: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

24.08.2020 19:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:33

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Karadere Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere 4 arazöz, 3 su tankeri, bir itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ederek söndürdüğü yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika... Yangında okaliptüs ağaçlarının da bulunduğu 2 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: AA

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