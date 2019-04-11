Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı

Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekvador büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange'ın Londra merkeze götürülerek mahkemeye çıkarılana kadar bir süre gözaltında tutulacağı belirtildi.

2012'DEN BERİ HİÇ DIŞARI ÇIKMADAN YAŞIYORDU

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nde hiç dışarı çıkmadan yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

WİKİLEAKS AÇIKLAMA YAPTI

WikiLeaks tarafından yapılan açıklamada ise, İngiliz polisinin uluslararası hukuku çiğneyerek Assange'ı büyükelçilik binası içerisine girerek gözaltına aldığı bildirildi.

İSVEÇ MAHKEMESİ ASSANGE HAKKINDAKİ DAVALARI DÜŞÜRMÜŞTÜ

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.