Son Dakika! Venezuela Lideri Maduro'dan ABD'ye Gözdağı: Bozguna Uğratacağız

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Maduro, muhalefetle uzlaşabileceklerini söyledi. Görevinden de istifa etmeyeceğini belirten Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız" dedi.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİ KESTİK"

Maduro, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.