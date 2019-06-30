Son dakika! Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Son Dakika! Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesinin Töreli bölgesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Gevaş ilçesinin Töreli bölgesinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.2 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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