Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü

08.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:59

Geçtiğimiz günlerde 24 saatten az bir sürede düşen iki çığ nedeniyle 41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Van'da, bir kez daha çığ düştü. Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.

Van Valiliği, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

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