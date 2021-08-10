Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
Son dakika: Türkiye son 1 haftadır kaza haberleriyle sarsılıyor. Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bu sabah Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Balıkesir ve İzmir'de yaşanan korkunç kazanın ardından bu sabah bir endişelendiren haber de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.
BALIKESİR'DE 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
9 Ağustos'ta Balıkesir OSB çevre yolunda sabah saat 04.40 sıralarında, Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.
İZMİR OTOBÜSÜNDE DE BİLANÇO AĞIR OLDU
İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan dördününü durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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