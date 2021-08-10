Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var

Son dakika: Türkiye son 1 haftadır kaza haberleriyle sarsılıyor. Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bu sabah Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.