Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye son 1 haftadır kaza haberleriyle sarsılıyor. Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaların ardından bu sabah Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Balıkesir ve İzmir'de yaşanan korkunç kazanın ardından bu sabah bir endişelendiren haber de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak-Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.

BALIKESİR'DE 15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

9 Ağustos'ta Balıkesir OSB çevre yolunda sabah saat 04.40 sıralarında, Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

İZMİR OTOBÜSÜNDE DE BİLANÇO AĞIR OLDU

İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul'dan Aydın'a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan dördününü durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Burcu Biricik Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Burak Elmas Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 08:35:45. #1.14#

title