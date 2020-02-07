Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi

07.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:39

Tuzla'da İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Patlamalar meydana gelen yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

YANGIN MADENİ YAĞLARDAN ÇIKTI İDDİASI

İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı.

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