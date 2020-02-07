Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi
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Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi

Son dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.

07.02.2020 23:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:39
Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi

'da İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi. Patlamalar meydana gelen yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

YANGIN MADENİ YAĞLARDAN ÇIKTI İDDİASI

İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı.


Haber Videosu

: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi
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