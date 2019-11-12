Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
Son dakika: Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan okullar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
Tuzla'da metal malzemeler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokulu ve Ortaokulu tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.
YOĞUN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Öğrencilerin bazılarını velileri okuldan alırken bazıları ise belediye otobüsleri ile götürülüyor. Öte yandan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
CAN VE MAL KAYBI YOK
İlk belirlemelere göre yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
Haber Videosu: Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı