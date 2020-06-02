Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Türkiye, dünyadaki ilaç geliştirme ve üretiminde aktif rol oynayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edildiğini duyurdu. Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte dünyadakiilaç geliştirme ve üretim süreçlerine dahil olacak.