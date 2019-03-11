Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara-Washington arasında tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili konuştu. ABD'nin "S-400 alınırsa, F-35 ve Patriotları vermeyiz" tehditlerine yanıt veren Çelik, "Tehditler boş, mantıklı değil. Birilerinin kaprislerini çekecek değiliz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 ve ABD'nin yaptırım açıklamalarına, sıklıkla yapılan üstü kapalı tehditlerine yönelik sert ifadeler kullandı.

"PATRİOTLAR TALEBE OLUMLU KARŞILIK VERMEDİ"

"Türkiye'nin almak istediği S-400 savunma sistemleriyle ilgili ortaya konan ABD'den gelen bazı açıklamalar… Olayın Türkiye'ye dönük bir tutum olarak geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bakın Türkiye özellikle Suriye'deki savaşın ortaya çıkmasından sonra hava savunma sistemi ihtiyacı en üst seviyeye çıkmıştır. Patriotlar mümkün olmamıştır. Gerek teknoloji paylaşımı, gerek fiyat konusunda Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmemiştir. Türkiye'nin NATO müttefiklerince de desteklenmesi gerekirdi."

"Tabi bu arada NATO'dan talepte bulunduk biz. Bu kapsamda 2013–2015 arasında Gaziantep'de ABD'nin Kahramanmaraş'ta Almanların, Adana'da Hollanda patriotları görev yaptı. Ama daha sonra geri döndüler. Dolayısıyla müttefikler bir müddet sonra tekrar kendi ülkelerine geri çekiyorlar. Bu bir geçici çözüm oluyor."

"YANLIŞ AÇIKLAMALAR ORTAYA KOYUYORLAR"

"Türkiye gibi bu çatışmalı bölgelere sınırı olan ülkede, hava savunma sistemini elde etmesi en öncelikli ihtiyaçlardan birisidir. Hava sahamızı tehditlerden koruma amaçlı modern bir teknolojidir bu. Patriotu uygun şekilde vermeyenler, bugün ise S-400 alınması karşısında yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikleri yüksek bir sistem."

"TEHDİTLER TÜRKİYE'NİN KAPISINDA İÇERİ GİREMEZ"

"Fakat burada bu yapılan açıklamalar, Türkiye'ye dönük vizyonsuz, içeriksiz yaptırım açıklamaları… Birilerinin kaprisini bekleyecek durumda değildir Türkiye. Daha önce Bulgaristan'da Yunanistan'da NATO ülkelerinde ve yaklaşık 20 ülkeye S-300 satılmıştır. Bunlara karşı yaptırım uygulamayanlara, Türkiye söz konusu olunca bahsediyorlarsa çifte standart var demektir. S-400'lerin ilk müşterileri de Belarus ve Çin olmuştur. Bu bize karşı S400 konusunda dayatma yapanlar, yanlış söylemleri kullananlar Yunanistan'da S300 varken normal karşılıyorlar? Slovakya'da S300 varken normal karşılıyorlar? Daha önce NATO genel sekreteri, silah sistemlerin menşei ile ilgili olmadıklarını, önemli olanın entegre savunmaya halel getirmeyecek, silah sistemlerinin her ülkenin kendisinin seçebileceğini söyledi. Bunlar doğru açıklamalar değil. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez."

MISIR'A TEPKİ

"Mısır yönetimine yakın bir dergi var El Ahram diye, hemen her kapağında Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, ahlak dışı, saygısızca bir takım tutumlarla bu işlere imza atıyor. Özellikle son dönemlerde çok fazla yalan haber yapıyor. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığına yönelik, kimsenin inanmayacağı haberler yapılıyor. Mısır yönetimini bu konuda uyarıyoruz."

EZAN'A SAYGISIZLIK İDDİASI

"8 Mart Kadınlar Günü'ndeki görüntüleri izledik, kapsamlı sosyal medya araştırması da yaptık. Tweetlerini ve bir takım açıklamalarını analiz ettirdik, kendilerinin ezanı protesto ettiklerine yönelik açıklamaları var. Yürüyüş görüntüleriyle birlikte incelediğinizde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. 'Biz böyle bir şey yapmadık' diyorlarsa, kamuoyundadır. Ne zaman kutsallarla ilgili bir şey olsa, CHP hiçbir şekilde ses vermiyor, biz ne zaman bu hassasiyeti dile getirsek, gerçeğin böyle olmadığını ifade ediyorlar. Kendilerine tavsiyemiz, bu hassasiyetler konusunda tepkilerini dile getirsinler. "

"MANSUR YAVAŞ SAHTE SENET İŞLEMİ YAPTI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddiaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"CHP'nin Türkiye'nin kalbine, Ankara'ya belediye başkan adayı olarak gösterdiği şahsın sahte senet işlemi yaptığı, yargı neticesinde Mansur Yavaş'ın para cezasına çarptırıldığı ve bunun Yargıtay tarafından onandığı ortaya çıkmıştır. 2015'ten bu zamana kadar Mansur Yavaş ile bu vatandaş arasında iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma, dava var. Resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini, yargı içinde örgüt kurmak ile ilgili süreç devam ediyor. Mansur Yavaş hakkında devam eden bir ceza davası olduğu da söylenmektedir."

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMA YAPMASI LAZIM"

"Mansur Yavaş'ın ve CHP Genel Başkanı'nın bu saatten sonra açıklama yapması lazımdır. Sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Mansur Yavaş alacağım var diyor, hangi hizmetin bedeli olarak alacağı vardır? Hakkında iddia olan biri hala aday gösterilecek mi?"