Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2140'a, vaka sayısı ise 4 bin 674 artarak 90 bin 980'e yükseldi.

20.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:36
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2140'a, toplam vaka sayısının ise 90 bin 980'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs ve vaka sayılarının yer aldığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 39 bin 703 test yapıldı ve 4 bin 674 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2140'a, toplam vaka sayısının ise 90 bin 980'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 13 BİN 430'A YÜKSELDİ

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 454 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 13 bin 430'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
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