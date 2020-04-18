Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Nisan verilerine göre Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 121 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve vefat edenlerin sayısının bin 890'a çıktığını açıkladı.

18.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:13
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 18 Nisan'da açıklanan verilere göre 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayısı 82 bin 329'a yükseldi.

VEFAT SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye'deki koronavirüs salgını verilerine göre; ülkemizde son 24 saatte 121 hastanın daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat eden kişi sayısı bin 890'a ulaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi

40 BİNİ AŞKIN TEST YAPILDI

Son 24 saatte koronavirüs şüphesiyle 40 bin 520 test uygulandı. Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı ise 589 bin 933'e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

Bugün açıklanan verilere göre; ülkemizde koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayısı bin 894 olurken solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı ise bin 54 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi

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