Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 1769'a, vaka sayısı ise 4 bin 353 artarak 78 bin 546'ya yükseldi.

17.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:46
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1769'a, vaka sayısının ise 78 bin 546'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 40 bin 270 test yapıldı ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 126 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1769'a, vaka sayısı ise 78 bin 546'ya yükseldi.

1542 HASTA İYİLEŞTİ

Ayrıca, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören bin 542 hasta iyileşerek taburcu oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 8 bin 631'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
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