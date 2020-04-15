Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 15 Nisan Çarşamba günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e, vaka sayısı ise 4 bin 281 artarak 69 bin 392'ye yükseldi.

15.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:18
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 1518'e, vaka sayısının ise 69 bin 392'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına ilişkin güncel bilgilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 34 bin 90 test yapıldı ve 4 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 115 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıkladığı son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 518'e, toplam vaka sayısı ise 69 bin 392'ye yükseldi.

875 HASTA İYİLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 875 hasta daha iyileşerek taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 5 bin 674'e yükselmiş oldu.

"VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ HIZI SABİT KALMA EĞİLİMİNDE"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artış hızı ve taburcu edilen hasta sayısına dikkat çekti. Bakan Koca paylaşımında, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
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