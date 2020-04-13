Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 98 yükselerek 1296'ya, vaka sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49'a yükseldi

13.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:29
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1296'ya, vaka sayısının ise 61 bin 49'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 34 bin 456 test yapıldı ve 4 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 98 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya, vaka sayısı ise 61 bin 49'a yükseldi.

511 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 511 hasta taburcu oldu. Böylece koronavirüs salgınından iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye yükselmiş oldu.

"ARTAN TEST SAYISINA KIYASLA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ AZALMAKTADIR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
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