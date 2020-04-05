Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 574'e sayısının ise 27 bin 69 yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüste yeni tespit edilen 3 bin 135 vakayla, vaka sayısı 27 bin 69'a yükselirken 73 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle vefat eden sayısı 574'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ülkemizdeki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum."

73 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedenilye 73 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Virüsün ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bu yana vefat edenlerin sayısı ise 574'e yükseldi.

20 BİN TESTTEN 3 BİN 135'İ POZİTİF ÇIKTI

Bugün yapılan 20 bin 65 koronavirüs testinden pozitif çıkanların sayısı ise 3 bin 135. Bu verilerle birlikte ülkemizde koronavirüse yakalanan hasta sayısı ise 27 bin 69 çıkmış oldu.

BİNDEN FAZLA HASTA TABURCU OLDU

Dün 786 hasta koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olurken bugün bu sayı bin 42'ye yükseldi. Bin 381 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 935 hasta ise entübe durumda.