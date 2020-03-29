Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'e yükseldi.

29.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 131'e, vaka sayısının ise 9 bin 217'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve bin 815 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, toplam 23 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 131'E, VAKA SAYISI İSE 9 BİNİ AŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilerin ardından Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, toplam vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.

568 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 123 artarak 568'e yükseldi. Dün açıklanana verilerde bu sayı 445 idi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 105'E YÜKSELDİ

Bakanlığın açıkladığı verilerde sevindirici sayılarda var. Buna göre ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 105'i ise iyileşerek taburcu oldu.

TOPLAM TEST SAYISI 65 BİNİ AŞTI

En çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı. Ülkemizde koronavirüs hastalarına bugüne kadar yapılan test sayısı ise 65 bin 446 olarak açıklandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi

Haberin Videosu:

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi

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