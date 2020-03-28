Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Sağlık, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugün koronavirüsten 16 hastanın hayatını kaybettiğini, vefat eden sayısının 108'e vaka sayısının ise bin 704 kişi artarak 7 bin 402'ye yükseldiğini açıkladı.

28.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:00
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twtitter sayfasından Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son verileri paylaştı.

16 HASTA DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre ülkemizde bugün 16 hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti böylece ülkemizde salgından hayatını kaybeden sayısı 108'e yükseldi.

VAKA SAYISI 7 BİN 402'YE YÜKSELDİ

Bugün yapılan 7 bin 461 testin bin 704'ünün pozitif çıktığını duyuran Bakan, vaka sayısının da 7 bin 402'ye yükseldiğini belirtti.

445 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Fahrettin Koca'nın paylaştığı tablodaki verilere göre koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken entübe hasta sayısı ise 309.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞTIĞI TABLO

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

Haberin Videosu:

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi

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