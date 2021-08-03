Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki artış tehlikeli seviyelere geldi. 2 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 832 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 126 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 243 olurken toplam 256 bin 163 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 126 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 243 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 256 bin 163'ya olarak belirlendi.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.42'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44.67 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 67 bin 511'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 27 MİLYON 725 BİN 135 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 225 bin 91 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 27 milyon 725 bin 135 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 5 milyon 117 bin 285 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 898 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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