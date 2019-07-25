Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu
Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta iki ayrı operasyonla Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu.
Türk diplomat Osman Köse'nin 17 Temmuz'da şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda, suikastın planlayıcıları etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çok kritik operasyonun ayrıntılarına TRT ulaştı. Saldırıdan bir gün sonra planlayıcılar tespit edildi. Daha sonra teröristler MİT tarafından takip altına alındı. İlk operasyon 18 Temmuz'da Duhok'ta bir yolda gerçekleştirildi. Teröristler etkisiz hale getirildi.
Nefes kesen takip devam etti. 6 gün sonra saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Teröristler, Irak'ın Kuzeyinde Batika kırsalında etkisiz hale getirildi.
"SIRADAN BİR TERÖR SALDIRISI DEĞİL"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Kuzey Irak'taki operasyonla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Başbuğ, operasyonun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Coşkun Başbuğ'un açıklamaları şöyle:
"Başka hiçbir istihbarat teşkilatının başaramayacağı bir destan yazılıyor. Biz saldırının yapıldığı ilk gün bu sıradan bir terör saldırısı değil, evvelinde bir çalışma yapılmış, doğrudan hedef gözeterek yapılan bir saldırı... Arkasında da bir devlete ait istihbaratın devreye girdiğini söylemiştim. Şu ana kadar belgeler doğrular nitelikte.
Susturucu takılması, bu konuda özel eğitilmiş teröristlerin bir yerde hazırlandığını gösteren deliller. İstihbarat dünyası kendi içindeki insan hakları sınırlarını zorlayacak savaşlar içeren bir dünya. Bu operasyonlarda genelde tetikçiye ulaşmak bile çok büyük başarı olmasına rağmen, bizimse zincirleme operasyonlarla adeta tümevarım diyebileceğimiz bir noktaya doğru hızla ilerliyor.
MİT failleri hemen yakaladı. Sorgulama sonucu Duhok'ta Batika'daki operasyonlar ortaya çıktı. Ben bu operasyonun daha da ilerleyebileceğini düşünüyorum."
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güzel devlet dediğin böyle olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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VUR BOZKURDUM VUR TİLKİYE VUR Kİ KURTULSUN TÜRKİYECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ellerinize sağlık aslanlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah dert vermesin MİT TSK. Yaşayın ilelebet var olun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İşte Devlet olmak böyle bir şey Yapılan düşmanlık Her kim olursa olsun. Yanına kar bırakılmamalı, Akıtılan Kan ve Göz yaşının 100 Misli ile hesabı sorulmalı, bunu görenlerin Ve duyanların dizleri titremeli, Her an yakalanacağını ve yakalanınca zaman başına neler geleceğini O KÖTÜLÜK VE HİLE DOLU BEYİNLERİNE İYİCE KAZINMALICevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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ADAMSINIZ NE DEYİM Kİ. . . . ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESİN. EYY ŞANLI ORDU EYY ŞANLI ASKERCevap Yaz 58 4 Yayından Kaldır
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YORUMUMU BEĞENMEYEN 4 TANE GEVŞEK GİTSİN KAN TESTİ YAPTIRSIN3 Yayından Kaldır
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ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN , BU İMANSIZ KÖPEKLERE HAD LERİNİ BİLDİRİN İNŞALLAHCevap Yaz 44 2 Yayından Kaldır
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Terörist ile pazarlık yapılmaz kafasına sıkılır sevaba girilir ;)Cevap Yaz 39 2 Yayından Kaldır
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Yeni bir Abdullah Çatlı lazım. Ancak onun dilinden anlar bunlar.Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır