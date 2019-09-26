TSK, Kıran-4 operasyonunu başlattı

26.09.2019 13:16

İçişleri Bakanlığı Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında, 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Hakkari, Şırnak ve Van'da başlatılan Kıran operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verilirken, Kıran-4 harekatına start verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonun Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde icra edileceği bildirildi.

KIRAN OPERASYONU

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatılmıştı. Hakkari, Van ve Şırnak kırsalında başlatılan ve "Kıran" adı verilen operasyonu bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Hakkari'den yönetiyor. Çetin'in yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş operasyon komutanı olarak görev yapıyor.

48 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

17 Ağustos 2019 tarihinde icrasına başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OPERASYONLAR NEREDE YAPILIYOR?

Kıran-1 Operasyonu, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere Hakkari-Van-Şırnak ara hattında devam ediyor. Kıran-2 Operasyonu, Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında sürüyor. Kıran-3 Operasyonu ise Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında icra ediliyor.