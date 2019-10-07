Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi

07.10.2019 14:47

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin doğusuna büyük bir harekat için son hazırlıklarını yaparken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Yılar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin vakti geldi." dedi.

Trump, açıklamasında şunları söyledi:

Yılar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada kaldık ve hiçbir amacı olmayan bir savaşın daha da derine çekildik. Washington'daki görevime başladığımda DEAŞ bölgenin her tarafına yayılmıştı. DEAŞ'ı tamamen bozguna uğrattık, birçoğu Avrupa'dan gelen DEAŞ'lılar esir aldık. Fakat Avrupa onları geri istemedi ve ABD'ye onları tutmasını söyledi.

Hayır dedim size harika bir iyilik yaptık ve şimdi bizden DEAŞ'lıları yüklü maliyetle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Onlar yargılamanız için orada. Yine hayır dediler. ABD'nin her zamanki gibi, NATO'da ve ticarette olduğu gibi enayi olduğunu düşündüler."

"YPG/PKK'YA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÖDENDİ"

"YPG/PKK bizlerle savaştı fakat bunu yapmaları için onlara yüklü miktarda para ödendi ve ekipman verildi. Onlar onlarca yıldır Türkiye'ye karşı savaşıyor. Bu savaştan yaklaşık 3 yıldır uzak durmaya çalışıyorum fakat artık sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmenin ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi."

"Çıkarımıza olan her yerde savaşacağız ve yalnızca kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumu ve esir alınan DEAŞ'lılarla ne yapmak istediklerini çözmek zorundalar."

"Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. 11 bin km ötedeyiz ve eğer yakınımızda bir yerlere gelirlerse tekrar DEAŞ'ı defederiz."

İşte Trump'ın yaptığı açıklama: