Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a karşı askeri seçeneğin halen masada, İran'a ek yaptırımlar getireceğiz", derken, "İran'la her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım" açıklamasında bulundu.

TRUMP, İRAN KONUSUNDA HERKESİ DİNLİYOR

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında ise onun gerçekten de bir 'şahin' olduğunu, ancak İran konusunda herkesi dinlediğini, ayrıca kendisinin pek çok yüksek kalitede İranlı arkadaşının olduğunu söyledi.