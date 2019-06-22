Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada
Son dakika! ABD Başkanı Trump, "İran'a karşı askeri seçenek halen masada. İran'la her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a karşı askeri seçeneğin halen masada, İran'a ek yaptırımlar getireceğiz", derken, "İran'la her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım" açıklamasında bulundu.
TRUMP, İRAN KONUSUNDA HERKESİ DİNLİYOR
ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında ise onun gerçekten de bir 'şahin' olduğunu, ancak İran konusunda herkesi dinlediğini, ayrıca kendisinin pek çok yüksek kalitede İranlı arkadaşının olduğunu söyledi.
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri
18:02 İnternet paketi abonelerimizin dikkatine,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek...
18:01 Sayın Abonelerimiz,Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca yenilenecek İstanbul Büyükşehir...