Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiğini duyurdu. İstifa eden büyükelçi, mevcut durumun görevini sürdürmesini imkansız kıldığını söyledi. ABD Başkanı Trump, kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'ı "aptal" diye nitelemişti.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimi hakkında son derece eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmıştı. Darroch'un, Trump hakkında "Beceriksiz" dediği ortaya çıkmıştı.

İngiltere ve ABD arasında patlayan krizde yeni Twitter mesajları paylaşan Trump, Darroch için, "İngiltere'nin bize kakaladığı büyükelçi bizi çok heyecanlandıran bir adam değil, aptal bir adam" demişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Darroch'un Trump'a Twitter'dan cevap vererek "Dostlar açık bir şekilde konuşur, dolayısıyla ben de öyle yapacağım. Bu yorumlar hem Başbakanımıza hem de ülkeme karşı saygısız ve yanlış" ifadelerini kullanmıştı.