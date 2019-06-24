Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!
Son dakika! ABD Başkanı Trump, İran'a uyguladığı yeni yaptırım kararında dini lider Ali Hamaney'i hedef aldı. Trump, İran'la çatışma istemediklerinin altını çizerek, "İran'la anlaşmayı çok isteriz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımların ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i de hedef alacağını söyledi.
Beyaz Saray'da yeni ekonomik yaptırımları imzalamadan önce konuşan Trump, bu yaptırımların Amerikan insansız hava aracının düşürülmesine ve "pek çok başka şeye" yanıt olduğunu belirtti.
"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Tahran'a yönelik baskıyı artırmaya devam edeceklerini söyleyen Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Rusya, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklamasından önce, yaptırımları "yasa dışı" ilan etti.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Yaptırımları yasa dışı olarak kabul ediyoruz" dedi.
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