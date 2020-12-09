Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı
09.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:07
Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza D-100 kara yolu Koyulhisar Yemişli köyü mevkiinde meydana geldi. İ. Y. idaresindeki Volkswagen marka 52 ET 652 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, K.Y., A.Y., Z. İ. Y. ve İ. S. yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı