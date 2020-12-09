Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı
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Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı

09.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:07
Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 kara yolu Koyulhisar Yemişli köyü mevkiinde meydana geldi. İ. Y. idaresindeki Volkswagen marka 52 ET 652 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, K.Y., A.Y., Z. İ. Y. ve İ. S. yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Son dakika! Trafik kazası 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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