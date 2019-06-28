Son dakika! Tekirdağ'da tekstil fabrikasının deposunda patlama

Son dakika! Tekirdağ'da tekstil fabrikasının deposunda patlama

Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor

Son dakika! Tekirdağ'da tekstil fabrikasının deposunda patlama

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.