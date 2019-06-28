Son dakika! Tekirdağ'da tekstil fabrikasının deposunda patlama
Son Dakika! Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor.
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