Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı

03.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kapalı oturumda bir araya geldi. Bu oturumda milletvekilleri ve ilgililer haricinde kimse bulunamayacak ve meclis tutanakları "Devlet sırrı" kabul edildiği için 10 yıl boyunca mühürlü zarflarda saklanacak.

Geçtiğimiz perşembe günü Suriye'de Esed Rejimi'nin saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Bu olay sonrasında Türkiye adeta tek yürek oldu. TBMM'de bulunan; AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bir açıklama yaptı. Bunun haricinde partiler TBMM Genel Kurulu'nda İdlib'deki saldırıyla ilgili kapalı oturum yapılması teklifinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu bugün 15.00'te kapalı oturum için toplandı. Peki kapalı oturumda neler oluyor? Kimler katılabiliyor? Konuşulanlar kamuoyuyla paylaşılabiliyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları.

HERKES ÇIKARILACAK

İçtüzüğün 70. maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bir siyasî parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir. Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe siyasî parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır.

Buna göre Meclis bugün toplandığında sadece milletvekilleri ve İdlib'deki hain saldırı hakkında sunum yapacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer alacak.

KONUŞULANLAR AÇIKLANAMAZ

Yine TBMM İçtüzüğü'nün 70. maddesinde oturumun gizliliğiyle ilgili "Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır" ifadeleri yer alıyor.

DEVLET SIRRINI AÇIKLAMAK SUÇUNUN CEZASI MÜEBBET

Bu da demek oluyor ki bugün İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından yapılacak kapalı oturumda konuşulanları açıklayanlar kendini devlet sırrını ifşa etmek suçundan hakim karşısında bulabilir. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" başlıklı 7. Bölümü'nün altında yer alan 330. Maddeye göre müebbet hapis cezasıyla bile yargılanabilir.

OTURUM TUTANAKLARI 10 YIL BOYUNCA MÜHÜRLÜ ZARFLARDA SAKLANACAK

Bugün yapılacak kapalı oturumda konuşulanların tutanakları ise kamuoyuna açıklanmayacak. Meclis İçtüzüğü'nün 71. maddesinde oturum tutanaklarıyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Kapalı oturum tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapalı bir oturum akdedilerek eski tutanak özeti okunur.

Özetle birlikte tutanak bir zarfa konarak hazır bulunan kâtip üyeler tarafından hemen mumla mühürlenir ve Meclis arşivine verilir. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir."

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