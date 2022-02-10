Son Dakika! Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmaları için dikkat çeken yorum: Jeton yeni düşmüş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olamayacağı yönündeki iddialar siyaset dünyasının bir numaralı tartışma konusu oldu.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalara noktayı koyan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aradan 5 sene geçti, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlar yeni bir şey bulduklarını zannediyor. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. Bu konu net, 2 defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi." ifadelerini kullandı.

Şentop, şunları söyledi:

"2016 yılının sonlarında verilen teklifle TBMM'nin gündemine geldi. Ben o zaman Anayasa Komisyonu Başkanıydım. Bu da o teklif içinde, Anayasa'nın 101. maddesiyle ilgili bir değişiklikti. Elimde komisyon raporu var. Sıra sayısı 447. Bu Anayasa değişikliği teklifi komisyona geldikten sonra 10 gün görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Anayasa Komisyonu rapor hazırlıyor ve bu rapor sıra sayısı diye isimlendiriyor. TBMM Genel Kurulunda görüşmeler bu rapor üzerinde yapılıyor.

"5 SENE GEÇTİ, JETON YENİ DÜŞMÜŞ"

Komisyonda muhalefetten milletvekilleri de var. Komisyonda muhalefetten aday olunamayacağına dair hiçbir şey söylemedikleri gibi tam aksine Sayın Cumhurbaşkanımıza 3 defa aday olma hakkı verildiğine dair ifadeler var. Genel Kurulda bu rapor görüşülmüş, farklı görüş ifade edilmemiş. Aradan 5 sene geçti, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlar yeni bir şey bulduklarını zannediyor ama 5 sene önce bu durum ortaya konmuş."

BAHÇELİ DE İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta söz konusu iddialara tepki gösteren MHP lideri Bahçeli yaptığı değerlendirmede, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır. Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.